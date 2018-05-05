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Стрельба в горсовете Никополя: полиция открыла еще 2 производства

Суббота, 5 мая 2018, 00:45

Полиция Никополя Днепропетровской области открыла еще 2 производства из-за столкновений и стрельбы на сессии горсовета 4 мая.

Об этом "Радио Свобода" сообщили в городском отделе полиции.

"После обращения с заявлением городского головы Никополя Андрея Фисака было открыто производство по статье 129 Уголовного кодекса (угроза убийством, предусматривает наказание в виде ограничения свободы до 2 лет), после заявления депутата горсовета Александра Рыбакова - по части 2 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

Таким образом, открыто 4 уголовных производства. Позже представитель облуправления Нацполиции Ольга Кузнецова в эфире телеканала "112 Украина" уточнила, что в целом открыто 5 производств.

Ранее полиция сообщала об открытии производств по ст.293 (групповое нарушение общественного порядка, предусматривает до 6 мес. ареста) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы) УК Украины.

В мэрии Никополя вечером 4 мая заявили, что "сессия городского совета была целенаправленно сорвана людьми, лица которых устанавливают правоохранительные органы".

"Действия лиц, которые  сорвали сессию, были направлены на дестабилизацию ситуации и незаконный способ смены власти в городе. В сессионном зале звучали угрозы депутатам городского совета, которые переросли в столкновения с применением физической силы", - сообщила пресс-служба мэрии.

В то же время представители "Правого сектора" на пресс-конференции вечером 4 мая заявили, что в сессионном зале сессии выстрелы произвели два депутата - Александр Рыбаков и Вадим Колесник.

"Мы требуем провести тщательное и оперативное расследование действий этих депутатов, а также отстранить этих депутатов от их депутатской деятельности. Также мы обращаемся к руководству областной полиции с требованием провести тщательное расследование действий полиции.

Если в кратчайшие сроки наши требования не будут выполнены, то мы оставляем за собой право осуществлять непосредственное народовластие и исправлять ситуацию", - подчеркнула пресс-секретарь областного штаба НОВ "Правый сектор" Ляля Евтушенко.

Как сообщалось, 4 мая на внеочередной сессии горсовета в Никополе планировали рассмотреть те вопросы, которые не удалось рассмотреть на очередной сессии 27 апреля, которую сорвали из-за отказа депутатов рассматривать состав избранного недавно Общественного совета.

Теперь активисты тоже пришли в сессионный зал.

Когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора". В зале начались драки.

Затем активисты поднялись на трибуну и заблокировали мэра.



По словам очевидцев, протестующие надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой.

Рыбаков достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Никто из присутствующих не пострадал.

Видео из канала Youtube Viktor Artemenko

Темы: скандалДнепропетровская областьполиция
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