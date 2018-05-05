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Суд по делу боевика-бразильцу перенесли на ближайший понедельник

Суббота, 5 мая 2018, 12:35

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области перенес подготовительное заседание по делу бразильца Рафаэля Маркуса Лусваргхи, который воевал на стороне боевиков "ДНР", с 6 июня на 7 мая.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет Укринформ.

Она отметила, что причины переноса даты заседания неизвестны.

"Нам просто сообщили, что нужно обеспечить явку. Наш прокурор уже подписал командировку и в понедельник будет в Павлограде", - сообщила Максимец.

Прокурор будет ходатайствовать об избрании для Лусваргхи меры пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что Служба безопасности "проинформировала органы прокуратуры относительно обстоятельств, которые необходимо учесть при избрании меры пресечения для Лусваргхи", пишет Интерфакс-Украна

Гитлянская добавила, что СБУ не может разглашать нынешнее местонахождение гражданина Бразилии, который воевал на Донбассе на стороне ОРДЛО, "но сделала все необходимое, чтобы он принял участие в судебном процессе".

Накануне в прокуратуре Киева сообщили, что заседание по делу Лусваргхи состоится 6 июня 2018-го в Павлоградском районном суде и прокуратура Киева будет ходатайствовать о его аресте.

Также в прокуратуре пояснили, что срок меры пресечения, избранный ранее для Лусваргхи,  истек в феврале 2018-го и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства.

В Службе безопасности сообщили, что Лусваргхи находится в СБУ, где с ним проводятся соответствующие процессуальные действия.

В октябре 2016 г. Лусваргхи задержали сотрудники СБУ во время пересечения границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".

В январе 2017 г. Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.

В августе 2017 г. Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусваргхи на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 Верховный суд территориальную подсудность уголовного производства определил за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусваргхи, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение Донецким аэропортом, находится на свободе. Представители националистических организаций схватили Лусваргхи в Киеве.

Темы: ДНРОРДЛОсудСБУпрокуратура
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