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В НАПК озвучили зарплату нового руководителя

Воскресенье, 6 мая 2018, 03:07

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Мангул получил 96 тысяч 527 грн зарплаты за апрель текущего года.

Об этом говорится в сообщении на странице агентства в facebook.

"За апрель 2018 года Александру Мангулу было начислено 119 909 грн (за первую половину месяца 57 143 грн и за вторую половину 62 766 грн). Из указанной суммы было удержано 21584 грн налога на доходы физических лиц, а также 1799 грн военного сбора. Общая сумма выплаты составила 96 527 грн, в первой половине месяца 46 000 грн и во второй половине 50 527 грн ", - сообщили в НАПК.

Отмечается, что в дальнейшем ежемесячная заработная плата, которая будет начисляться и выплачиваться председателю Национального агентства составит ориентировочно такую ​​сумму.

В агентстве также сообщили, что с декабря 2016 премии председателю и членам НАПК не выплачиваются.

Напомним, 28 марта член НАПК Александр Мангул был избран председателем агентства.

Предыдущая руководитель агентства Наталья Корчак сложила с себя полномочия в связи с окончанием 2-летнего срока работы в должности.

Как сообщалось, 5 апреля 2017 года в Раде депутаты заставили Корчак признаться, за что она выписывала себе премии.

Согласно отчету Счетной палаты, премии работникам аппарата НАПК начали выплачиваться с июня 2016 года, их размер колебался в зависимости от должностей работников - от 25-200% должностного оклада в июне до 450% - в декабре 2016 года.

В июле 2016 Корчак насчитали 165 тысяч 500 гривен премии. В среднем премия бывшей главы НАПК составляла 49,3 тысячи гривен в месяц.

Темы: НАПКзарплаты
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