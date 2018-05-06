В Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв, пострадал мужчина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

"В ночь на 6 мая на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв. Пострадал мужчина", - говорится в сообщении.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 23:10. Предположительно взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

По какой причине сдетонировало взрывное устройство — неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови.

На месте работала следственно-оперативная группа и медики.

Ранее сообщалось, что 5 мая около 00:45 в Киеве на Куреневке по ул.Кирилловская, 117 произошел взрыв, один человек погиб. Впоследствии в полиции сообщили, что на месте инцидента было изъято удостоверение участника боевых действий.