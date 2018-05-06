За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил наиболее интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино.

Об этом сообщает штаб ООС

Применение российско-оккупационными войсками артиллерии и минометов, по сравнению с предыдущими днями, уменьшилось. Противник 9 раз за сутки применял запрещенное вооружение.

На применение противником минометов, артиллерии, танков Объединенные силы давали адекватный ответ.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону, не позволили оккупантам интенсивно применять бронированную технику.

Как сообщается, отдельные подразделения украинских войск провели успешные рейдовые действия. В ходе рейда один боевик взят в плен.

Во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский военнослужащий был ранен. По состоянию на 7.00 утра текущих суток получил ранения еще один военнослужащий.

По данным разведки, 6 оккупантов погибли, 4 ранены.