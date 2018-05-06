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В Харькове задержали подозреваемых в нападении на АТОшника - защитника ДАП

Воскресенье, 6 мая 2018, 20:51
В Харькове задержали подозреваемых в нападении на АТОшника - защитника ДАП

В Харькове задержали подозреваемых в нападении на ветерана АТО Дмитрия Вербича

Информацию о проведении задержания "Украинской правде" подтвердили в облуправлении Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, участие в задержании 6 мая принимали представители Службы безопасности и управления Нацполиции г.Киева.

Следствие по уголовному производству ведет полиция, процессуальное руководство делом осуществляет прокуратура.  

В столичном управлении НП подробностей задержания в настоящее время не сообщают. 

Нападение на бойца АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту, произошло 2 мая на ул.Константиновская в Киеве. Нападавших было четверо, они нанесли Вербичу удар ножом в нижнюю часть спины, забрызгали слезоточивым газом и били молотком.

Позже полиция обнародовала видеозапись нападения на Вербича и снимки вероятных нападающих. 

По факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 УК (хулиганство). Лицам, причастным к совершению правонарушения, грозит до 7 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: ДонбассАТОполицияСБУХарьков
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