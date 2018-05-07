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Российская делегация на Евровидении несла флаги "ЛДНР" улицам Лиссабона

Понедельник, 7 мая 2018, 05:15
Российская делегация на Евровидении несла флаги ЛДНР улицам Лиссабона

Российская делегация перед открытием песенного конкурса "Евровидение-2018" 6 мая в Лиссабоне (Португалия) провела акцию "Бессмертный полк", участники которой несли, в частности, флаги "ЛНР" и "ДНР".

Об этом "Громадському радіо" сообщил председатель Союза украинцев в ​​Португалии Павел Садоха, который наблюдал за акцией.

Отмечается, что участники акции, кроме портретов якобы своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне, несли флаги РФ, Украины, Беларуси и Грузии.

Украинцы, которые живут в Лиссабоне, пошли на акцию в футболках с пренебрежительными надписями в адрес президента России Владимира Путина.

"Мы пошли на акцию, чтобы зафиксировать, кто там есть, какую используют символику и кто является организатором акции. На площади рядом с российскими флагами были флаги "ДНР" и "ЛНР", - рассказал Садоха.

"У некоторых участников акции с флагами Украины мы спрашивали, действительно ли они являются украинцами. Они сказали, что нет.

Были также флаги Грузии. Были флаги других стран, но люди, которые их несли, вряд ли были представителями этих стран. Среди участников акции были португальские организации левого направления", - добавил он.

 
twitter.com/golub
ВОЗГЛАВИЛА шествие певица Юлия Самойлова, которая ПРЕДСТАВЛЯЕТ РФ на "Евровидении".
 
FACEBOOK.COM/ALLA.BOGOLEPOVA

По оценкам председателя Союза украинцев в Португалии, в акции приняли участие не менее 300 участников.

Темы: ДНРЛНРРосcияЕвровидение
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