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ООС: 80 обстрелов, 1 военный погиб

Понедельник, 7 мая 2018, 07:23

За минувшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась - боевики 80 раз обстреляли украинские позиции.

Об этом сообщает пресс-центр ООС по состоянию на 7:00 7 мая.

"Наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Пески, Троицкое, Широкино.

Российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь из артиллерии и минометов, 2 раза из танка", - подчеркнули в пресс-центре.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону.

"Во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении. На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта.

После короткого огневого столкновения резервная группа преследовала противника, во время которого трое боевиков были уничтожены на линии соприкосновения", - заявили в ООС.

"Оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. 6 мая они дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенные пункты Зайцево и Никольское", - говорится в отчете.

Ночью 7 мая боевики проявляли активность на Луганском и Донецком направлениях.

Во время оборонительных боевых действий за прошедшие сутки погиб 1 украинский военный, 4 - ранены.

По данным разведки, 3 оккупантов погибло, 5 ранены.

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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