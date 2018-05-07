НАПК внесло предписание Супрун

НАПК вынесло предписание исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун из-за конфликта интересов в ее подопечного.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Нацагентство приняло решение о внесении предписания и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун в отношении директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина", - говорится в сообщении.

В НАПК заявляют, что Ларин не сообщил о наличии у него конфликта интересов, ведь в его подчинении в течение длительного времени была жена.

Согласно предписанию, НАПК требует провести служебное расследование и привлечь виновное лицо к ответственности.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков получил предписание от НАПК из-за подчиненного начальника "Жемчужины Прикарпатья".