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НАПК внесло предписание Супрун

Понедельник, 7 мая 2018, 12:02
НАПК внесло предписание Супрун

НАПК вынесло предписание исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун из-за конфликта интересов в ее подопечного.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Нацагентство приняло решение о внесении предписания и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун в отношении директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина", - говорится в сообщении.

В НАПК заявляют, что Ларин не сообщил о наличии у него конфликта интересов, ведь в его подчинении в течение длительного времени была жена.

Согласно предписанию, НАПК требует провести служебное расследование и привлечь виновное лицо к ответственности.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков получил предписание от НАПК из-за подчиненного начальника "Жемчужины Прикарпатья".

Украинская правда
Темы: СупрунНАПК
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