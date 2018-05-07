МИД призывает усилить давление на Россию из-за приговора Мовенко

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Понедельник, 7 мая 2018, 17:06

Министерство иностранных дел призывает партнеров усилить давление на Российскую Федерацию в связи сфабрикованным приговором обвиняемому в экстремизме украинцу Игорю Мовенко.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Оккупант цинично фабрикует дела. Решительно осуждаем "приговор" украинцу Мовенко. Призываем партнеров усилить давление на РФ", - написала она.

Как сообщалось, в декабре 2016 года сотрудники ФСБ прямо с работы увезли Игоря Мовенко и избили.

7 сентября того же года Мовенко избили в Севастополе за размещенную на велосипедной раме символику батальона "Азов". Нападавший назвался сотрудником полиции.

Дело об избиении украинца тогда не открыли, вместо этого в Гагаринском районном "суде" Севастополя состоялось судебное заседание, на котором избитого Мовенко оштрафовали на 2000 рублей "за распространение нацистской символики".

В марте 2018 года Мовенко в Гагаринском районном "суде" Севастополя заявил, что во время всех следственных действий, которые с ним проводили сотрудники ФСБ, его били и пугали угрозами.

5 мая Гагаринский районный "суд" оккупированного Севастополя приговорил Мовенко к двум годам заключения в колонии-поселении. 

Украинская правда 
Темы: Крым оккупация суд права человека
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