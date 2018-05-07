СБУ разоблачила подполковника РФ, готовящего боевиков Вагнера для терактов в Украине

Служба безопасности Украины выяснила личность подполковника РФ, который отвечает за подготовку ротно-тактической группы "Карпаты" в составе частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр СБУ.

"Мы установили личность подполковника ВС РФ Олега Демьяненко, который непосредственно отвечает за подготовку так называемой ротно-тактической группы "Карпаты", состоявшей преимущественно из граждан Украины - участников бандформирований на Донбассе", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, эта группа была сформирована для проведения разведывательно-террористической деятельности на территории Украины. Служба установила всех участников РТГр "Карпаты" в составе пятидесяти шести человек и в ближайшее время обнародует их персональные данные.

В СБУ говорят, что также установили личности 26 российских офицеров, с 2014 года "командированных" как инструкторы по боевой подготовке в ЧВК "Вагнер". Они обеспечивали учения "частной армии Путина" по тактической, огневой, инженерной и артиллерийской подготовке, обучение экипажей танков, БМП, БТР и ПВО.

Согласно сообщению Службы безопасности Украины, она имеет оперативную информацию, что на парад в Москве 9 мая приглашены руководство спецподразделения российских спецслужб под названием ЧВК "Вагнер" и упомянутые инструкторы отдела боевой подготовки.

"Убежден, что это направлено на повышение морального духа наемников после многочисленных потерь, которые они понесли в Сирии в начале этого года", - цитирует СБУ слова своего главы Василия Грицака.

Отмечается также, что глава спецслужбы поблагодарил волонтеров из "Информнапалма", "Информационного сопротивления" и группы "ИХТАМНЕТ м-0209" за помощь СБУ в "вытягивании на свет российских ихтамнетовських бесов" и документировании их преступной деятельности на территории Украины.

Как сообщалось, в составе ЧВК Вагнера есть подразделение "Карпаты", в которое входят почти 40 украинцев.