Среди боевиков Вагнера нашли 40 украинцев – расследование

В составе так называемой частной военной компании Вагнера есть подразделение "Карпаты", в которое входят почти 40 украинцев.

Об этом говорится в расследовании проекта "Радио Свобода" - "Донбасс.Реалии".

Такие данные журналисты получили от Службы безопасности Украины. Там им сообщили, что СБУ удалось получить персональные данные почти 2 тысяч наемников "ЧВК Вагнера", при этом количество идентифицированных украинцев из нелегальной частной военной компании - почти 40 человек.

"В Службе безопасности Украины есть информация, что при формировании контингента так называемой "ПГК Вагнера" для направления в Сирию отдельную группу лиц составляли именно выходцы из Украины, которые условно получили обозначения как группа "Карпаты", - рассказал руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

О подробностях задач этой группы сообщил боевик ОРДО Михаил Полынков. "Это атакующее ядро. Людей, которые имеют опыт боевых действий на Донбассе, посылают в самую "задницу", - рассказал он в интервью сепаратистским медиа.

Анализируя публикации российского издания "Фонтанка", которое уже несколько лет отслеживает деятельность "группы Вагнера", "Донбасс.Реалии" выяснили, что изначально подразделение "Карпаты" создавали для диверсий в тылу украинской армии, но из-за слабой подготовки состава от этой идеи отказались. После чего украинцев переправили в Сирию.

В СБУ изданию сообщили, что у них есть проверенные данные о гибели трех граждан Украины в Сирии в период с марта по апрель 2016 года:

- Эдуард Приходько, позывной "Боцман". На момент гибели ему было 48 лет. Зарегистрирован в Горловке. Он воевал на стороне боевиков ОРДЛО. Погиб в районе сирийского города Пальмира 8 марта 2016 года;

- Александр Конашенков. Позывной "Конан", 27 лет. Родом из Новогродовки, Донецкая область. Также воевал на Донбассе в рядах боевиков. Погиб 12 марта 2016-го в районе Пальмиры;

- Александр Кияшко, позывной "Кеша", 23 года, Донецк, Украина. Также воевал на Донбассе в составе группировок ОРДЛО. Погиб у сирийского города Латакия 8 апреля 2016 года.

"Мы фиксируем очень много лиц, которые участвовали на стороне незаконных вооруженных формирований. И выходцы есть не только с временно оккупированной части (Донбасса - ред.). Например, есть выходцы из Мариуполя", - отмечает Гуськов.

По информации издания, журналисты, которые давно расследуют деятельность ЧВК, утверждают: служат там украинцы не только с подконтрольных боевикам территорий Донбасса.

"Встретившись с пацанами, которые освобождали Пальмиру, я услышал такую подробность, что при освобождении Пальмиры погибли 11 украинцев. Опять уточняющий вопрос: это граждане Украины с территории, контролируемой так называемыми "ЛНР" и "ДНР"? Нет, это из глубинной части Украины. Люди, которые имели в Украине какие-то проблемы с законом, исчезли в России и нашли убежище в так называемой "ЧВК Вагнера", - рассказал "Донбасс.Реалии" журналист "Новой газеты" Ирек Муртазин.

Также в материале говорится о финансовых мотивах украинцев, вступающих в ряды "Вагнера".

Об этом рассказал атаман казацкого общества "Ховрино" Евгений Шабаев. Он постоянно общается с членами "ЧВК Вагнера" и уже побывал в одном из госпиталей, где лечат раненых в Сирии наемников.

По его словам, месячная плата рядового в ЧВК - 240 тысяч рублей, но жители Донбасса получают меньше - в среднем 100-150 тысяч рублей (46-69 тысяч гривен).

Поэтому, говорит атаман, в последнее время количество желающих воевать в Сирии значительно сократилось, и в "ЧВК Вагнера" начали вербовать тех жителей Донбасса, которые сидят в тюрьме.

Как известно, наемниками компании "Вагнер" становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.

7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разбиты.

Также известно, что члены "группы Вагнера" причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурму Луганского аэропорта и событиям в Дебальцево.