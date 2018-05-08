В Мариуполе демонтировали провокативные билборды Оппоблока к 9 мая

В Мариуполе демонтировали билборды с поздравлениями с 9 мая от одного из лидеров "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

Об этом пишет проект Радио Свобода Донбасс.Реалии.

"В Мариуполе местные активисты добились демонтажа билбордов к 9 мая, которые посчитали провокативными", - сообщается в публикации.

Как и во многих других городах востока, здесь на днях появились билборды с поздравлениями с "праздником победы" от одного из лидеров "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, но в Мариуполе они не провисели и нескольких суток

Слоганами "Танки грязи не боятся" и "Победа будет за нами" – сопровождалось поздравление депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. В одной из локаций города эта реклама еще и соседствовала с бордом памяти Небесной сотни.

Часть горожан возмутило и содержание постеров, и манера подачи самого поздравления: содержание рекламы многие жители посчитали возмутительным для города, не так давно пережившего обстрелы.

Как утверждают местные жители, для работ по демонтажу рекламных щитов был привлечен коммунальный транспорт, но городские власти комментировать инцидент не стали, сославшись на то, что не вмешиваются в вопросы размещения и демонтажа подобной продукции от рекламных агентств.

В пресс-службе "Оппозиционного блока" и самого Александра Вилкула на вопрос, кто демонтировал рекламу и уместно ли ее содержание, не ответили.

В то же время, в других городах Донецкой области эта же реклама продолжает висеть на улицах.