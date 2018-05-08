РФ отправила очередной "гумконвой" на оккупированный Донбасс

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Вторник, 8 мая 2018, 08:54

Из России на Донбасс отправилась очередная колонна так называемого гуманитарного конвоя.

Об этом сообщается на сайте министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В сообщении отмечается, что на территории Украины машины разделятся на две части. Первая часть поедет в оккупированный Донецк, а вторая - в оккупированный Луганск.

"В составе колонны более 40 единиц техники, которые доставят жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых - детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество", - утверждают в российском ведомстве.

Украинская правда
Темы: Донбасс Росcия война
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