РФ отправила очередной "гумконвой" на оккупированный Донбасс

Из России на Донбасс отправилась очередная колонна так называемого гуманитарного конвоя.

Об этом сообщается на сайте министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.



В сообщении отмечается, что на территории Украины машины разделятся на две части. Первая часть поедет в оккупированный Донецк, а вторая - в оккупированный Луганск.



"В составе колонны более 40 единиц техники, которые доставят жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых - детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество", - утверждают в российском ведомстве.