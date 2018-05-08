Отравление школьников в Черкассах: госпитализированных стало больше

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, из-за отравления неизвестным веществом в Черкассах госпитализировали 53 школьников, 2 учителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 14.30 в лечебные учреждения городи Черкассы госпитализировано 53 ученика и 2 учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии", - сообщили спасатели.

Местное издание vikka.ua сообщает, что кроме учеников Черкасской СОШ №8 пострадало также двое военных с автобата, расположенного рядом.

"Им стало плохо, они потеряли сознание. Сейчас проверяется военная часть, однако пока никаких результатов проверок нет", - говорится в сообщении.

Школьники и взрослые жалуются на тошноту, головокружение и головную боль.

На месте происшествия находится премьер-министр Владимир Гройсман и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

8 мая в Черкассах школьники во время торжественной линейки начали терять сознание, с отравлением госпитализировали 51 ребенка.

По факту массового отравления начали уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Пострадавшие дети - ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы. Всего на линейке находилось 424 ученика.