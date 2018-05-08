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Гройсман назвал вероятную причину массового отравления детей в Черкассах

Вторник, 8 мая 2018, 17:18

Дети в Черкассах могли отравиться из-за распыления неизвестного вещества.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман после заседания в Черкассах оперативного штаба по расследованию причин происшествия, передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Ситуация полностью под контролем. По предварительной версии, произошло локальное распыления какого-то вещества. Правоохранители работают", - цитируются слова Гройсмана.

Отмечается, что глава правительства в сопровождении председателя ГСЧС Николая Чечеткина и и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун посетил Черкасскую областную детскую больницу, где находятся школьники, которые во вторник утром были госпитализированы из-за отравления.

 

Гройсман сообщил также, что ни в воздухе, ни в воде вредных веществ не обнаружено.

"Но все сделает следствие и лаборатории. Исследования будут делаться в том числе в лабораториях Киева", - подчеркнул премьер.

Темы: Черкассычрезвычайное происшествиеГройсмандети
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