Швейцария рассекретила счета Ефремова

На связанные с экс- "регионалом" Александром Ефремовым счета в Швейцарии, начиная с 2006 года, поступили 33 миллионов швейцарских франков.



Такие данные швейцарского Ведомства по противодействию отмыванию средств приводит в своей публикации украинская служба Deutsche Welle.



Эти счета, по информации правоохранителей, контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена.



Согласно сообщениям украинских СМИ, Игорь Ефремов с женой проживают в Вене.



Именно в австрийскую столицу в июле 2016 года вылетал Ефремов-старший, когда его в Украине сняли с самолета и отправили в следственный изолятор. С тех пор экс-депутат находится под стражей по обвинению в сепаратизме.



Деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады.



Именно эти счета фигурируют в уголовном деле, открытом против Александра Ефремова в Украине после побега Виктора Януковича.



Как следует из швейцарских судебных документов, госпредприятие "Луганскуголь" купило у фирм Ефремовой в период с 2008 по 2014 год шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 миллиона швейцарских франков. Часто компании Игоря Ефремова выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов, следует из документов в судебных реестрах Украины и Швейцарии.



Для легализации части средств, по информации украинских следователей, подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 гривен, зарегистрированную в спальном районе Львова. Подставной руководитель фирмы снимал миллионы гривен, перечисленные фирмами Ефремовых и передавал названным людям за вознаграждение в 200-400 гривен. Значительная часть средств, как считает следствие, была выведена за рубеж.

Сын Александра Ефремова Игорь, его жена и подконтрольные им компании на протяжении нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить 33 миллиона франков, заблокированные с июня 2016 года.

Ефремовы убеждали швейцарских судей, что уголовные дела против Ефремова-старшего являются "политической расправой" и даже сравнили бывшего главного "регионала" в Верховной Раде с российским опальным бизнесменом Михаилом Ходорковским. Но швейцарские судьи отказались размораживать счета.

Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованному в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.

Как сообщили в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых.

Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, включая протокол допроса Ефремова-младшего. Это дело в Швейцарии было закрыто 2015 за недостатком улик, сообщили в Федеральной прокуратуре Швейцарии.

Однако, по мнению журналистов, перспективы уголовного дела по обвинению в отмывании денег против Александра Ефремова в Украине выглядят туманными.