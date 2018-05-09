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Слободян: РФ может обвинить в терроризме задержанных у берегов Крыма рыбаков

Среда, 9 мая 2018, 04:10
Слободян: РФ может обвинить в терроризме задержанных у берегов Крыма рыбаков

Членов экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", которых российские пограничники задержали у берегов аннексированного Москвой Крыма, могут обвинить в терроризме.

Такое предположение в эфире Радио Крым.Реалии выразил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Они сейчас будут пытаться привлечь их к уголовной ответственности,"пришить" терроризм, контрабанду оружия, что угодно. Конечно, они будут это делать, чтобы создать картинку, что это не просто нарушители, а диверсанты", - подчеркнул Слободян.

По его словам, даже если не принимать во внимание незаконность задержания украинского судна российской стороной, нарушение морских границ в России не является уголовным преступлением.

"Россия рассматривает это как браконьерскую деятельность во внутренних российских водах. Но опять же - за это у них предусмотрена административная ответственность, а не содержание под стражей", - сказал он.

4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" западнее от мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму якобы за незаконный промысел камбалы-калкана.

Российские силовики заявляли, что судно и экипаж из 5 граждан Украины доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов.

В ГПСУ добавили, что изучают все обстоятельства инцидента.

Министерство иностранных дел Украины направило в России ноту в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца подчеркнула, что Украина расценивает задержание судна как узурпацию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымУкраинаРосcия
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