В ООН также "глубоко разочарованы" выходом США из ядерной сделки с Ираном

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Среда, 9 мая 2018, 06:38

Генсек ООН Антониу Гуттериш "глубоко разочарован" решением президента США Дональда Трампа о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программе и призвал других участников СВПД выполнять свои обязательства.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ООН.

"Я последовательно подчеркивал, что Совместный всеобъемлющий план действий по Иранской ядерной программе (СВПД) является важным достижением в сфере ядерного нераспространения и дипломатии", - отметил Гуттериш.

"Любые вопросы, связанные с выполнением СВПД, нужно решать в рамках механизмов, предусмотренных соглашением, а проблемы, которые не касаются непосредственно ядерной программы Ирана - урегулировать без ущерба для соглашения", - подчеркнул он.

"Я призываю всех остальных участников СВПД полностью выполнять соответствующие обязательства, а все остальные государства-члены - поддержать эту сделку", - добавил генсек.

Ранее о разочаровании решением Трампа заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Как сообщалось, Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

Глава Белого дома подписал президентский меморандум о начале возобновления "ядерных" санкций США против иранского режима.

Тегеран назвал решение США "незаконным и таким, которое подрывает действие международных соглашений".

Вместе с тем президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности возобновить ядерные работы после переговоров с представителями европейских государств, которые подписали ядерную сделку.

Темы: США Иран ядерное оружие ООН
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