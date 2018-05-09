Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ООН также "глубоко разочарованы" выходом США из ядерной сделки с Ираном

Среда, 9 мая 2018, 06:38

Генсек ООН Антониу Гуттериш "глубоко разочарован" решением президента США Дональда Трампа о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программе и призвал других участников СВПД выполнять свои обязательства.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ООН.

"Я последовательно подчеркивал, что Совместный всеобъемлющий план действий по Иранской ядерной программе (СВПД) является важным достижением в сфере ядерного нераспространения и дипломатии", - отметил Гуттериш.

"Любые вопросы, связанные с выполнением СВПД, нужно решать в рамках механизмов, предусмотренных соглашением, а проблемы, которые не касаются непосредственно ядерной программы Ирана - урегулировать без ущерба для соглашения", - подчеркнул он.

"Я призываю всех остальных участников СВПД полностью выполнять соответствующие обязательства, а все остальные государства-члены - поддержать эту сделку", - добавил генсек.

Ранее о разочаровании решением Трампа заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Как сообщалось, Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

Глава Белого дома подписал президентский меморандум о начале возобновления "ядерных" санкций США против иранского режима.

Тегеран назвал решение США "незаконным и таким, которое подрывает действие международных соглашений".

Вместе с тем президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности возобновить ядерные работы после переговоров с представителями европейских государств, которые подписали ядерную сделку.

Темы: СШАИранядерное оружиеООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
США
РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере – Лавров
Зеленский: Кассетные боеприпасы для Украины - это о справедливости
Руководитель разведки РФ заявил, что обсуждал с главой ЦРУ, "что делать с Украиной"
Последние новости
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: