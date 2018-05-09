9 мая: На Арсенальной перекрыли движение и установили "рамки"

В центре Киева возле станции метро Арсенальная перекрыто движение на части ул.Московская и Ивана Мазепы в направлении Площади Славы, на дороге установлены металлическое перекрытие и рамки металлоискателей.

Движение транспорта возле площади Славы также ограничено.

Ожидается, что в 9:00 на площади Славы при участии президента Украины Петра Порошенко состоится церемония памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

После этого в 9:30 глава государства будет присутствовать на составлении военной присяги будущих бойцов 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, который состоится на территории Нацмузея истории Украины во Второй мировой войне.

Возле выхода из метро на "Арсенальной" дежурят усиленные наряды полиции.

На площади собираются люди, которые примут участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в войне, здесь же желающим раздают цветы красного мака как символа памяти.

С 8:30 желающих принять участие в церемонии начали пропускать через рамки по направлению к площади Славы. Вдоль дороги на отрезке от "Арсенальной" до площади Славы стоят армейцы, которые держат флаги Украины.

В 9:15 церемония возложения цветов к Вечному огню при участии Петра Порошенко завершилась.

все фото - Эльдар Сарахман возле площади славы движение транспорта также ограничено, вдоль части ул.ивана Мазепы от "Арсенальной" военные держат флаги украины фото - иванна костина

Напомним, в связи с проведением массовых мероприятий 9 мая в Киеве перекроют ряд улиц и одну площадь.

Ранее в Нацполиции заявили, что на праздники 8 и 9 мая большинство региональных подразделений полиции перейдут на усиленный вариант несения службы.

В ГосЧС также отмечали, что с 9:00 9 мая до 9:00 10 мая во время проведения в Украине мероприятий по случаю Дня памяти и примирения подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы.