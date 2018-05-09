9 мая: На Арсенальной перекрыли движение и установили "рамки"

В центре Киева возле станции метро Арсенальная перекрыто движение на части ул.Московская и Ивана Мазепы в направлении Площади Славы, на дороге установлены металлическое перекрытие и рамки металлоискателей.

Движение транспорта возле площади Славы также ограничено.

Ожидается, что в 9:00 на площади Славы при участии президента Украины Петра Порошенко состоится церемония памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

После этого в 9:30 глава государства будет присутствовать на составлении военной присяги будущих бойцов 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, который состоится на территории Нацмузея истории Украины во Второй мировой войне.

Возле выхода из метро на "Арсенальной" дежурят усиленные наряды полиции.

На площади собираются люди, которые примут участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в войне, здесь же желающим раздают цветы красного мака как символа памяти.

С 8:30 желающих принять участие в церемонии начали пропускать через рамки по направлению к площади Славы.