Нацкорпус пришел под здание "Интера"

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Среда, 9 мая 2018, 10:20
Укринформ

Представители Нацкорпуса в субботу утром пришли к зданию телеканала "Интер".

Как сообщает политсила в Facebook, националисты требуют, чтобы с вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта в видеофрагменте, который попал в Интернет.

Кроме того, Нацкорпус требует "лишить лицензии канал олигарха коллаборанта Левочкина, в эфире которого системно проводится антиукраинская редакционная политика".

 
Фото Укринформ

Как видно из опубликованного политсилой видео, националисты обклеили здание телеканала желтыми наклейками с надписями "Интер будет наш" и "Сделаем Интер украинским".

На видео также видно, что у здания зажигали дымовые шашки.

 

Руководитель центрального штаба Нацкорпуса Родион Кудряшов заявил, что националисты планируют блокировать работу телеканала, пока не будет убран с эфира скандальный отрывок.

 

Ранее обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который покажет телеканал "Интер", вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - сказал, в частности, ведущий Андрей Доманский.

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания призвали не раскалывать общество после обнародования отрывков концерта ко Дню Победы телеканала "Интер".

Украинская правда
Темы: "Азов" националисты Интер
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