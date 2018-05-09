С14 облила руководителя "Россотрудничества" зеленкой и нечистотами

Представители националистической организации С14 облили зеленкой и нечистотами российского дипломата, руководителя "Россотрудничества" в Киеве Константина Воробьева.

Об этом сообщается на странице С14 в Facebook.

"С14 и команда добра в составе Романа Синицына, Родиона Шовкошитного и Алексея Цымбалюка поздравили руководителя Россотрудничества и заместителя посла РФ Воробьева с девятомаем", - говорится в сообщении.

В то же время Родион Шовкошитний в Facebook написал, что Воробьев направлялся на акцию "Бессмертный полк", которая проходит в Киеве.