С14 облила руководителя "Россотрудничества" зеленкой и нечистотами

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Среда, 9 мая 2018, 11:04
Фото со страницы С14

Представители националистической организации С14 облили зеленкой и нечистотами российского дипломата, руководителя "Россотрудничества" в Киеве Константина Воробьева.

Об этом сообщается на странице С14 в Facebook.

"С14 и команда добра в составе Романа Синицына, Родиона Шовкошитного и Алексея Цымбалюка поздравили руководителя Россотрудничества и заместителя посла РФ Воробьева с девятомаем", - говорится в сообщении.

В то же время Родион Шовкошитний в Facebook написал, что Воробьев направлялся на акцию "Бессмертный полк", которая проходит в Киеве.

Украинская правда
Темы: националисты Росcия
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