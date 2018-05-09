Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С14 облила руководителя "Россотрудничества" зеленкой и нечистотами

Среда, 9 мая 2018, 11:04
С14 облила руководителя Россотрудничества зеленкой и нечистотами
Фото со страницы С14

Представители националистической организации С14 облили зеленкой и нечистотами российского дипломата, руководителя "Россотрудничества" в Киеве Константина Воробьева.

Об этом сообщается на странице С14 в Facebook.

"С14 и команда добра в составе Романа Синицына, Родиона Шовкошитного и Алексея Цымбалюка поздравили руководителя Россотрудничества и заместителя посла РФ Воробьева с девятомаем", - говорится в сообщении.

В то же время Родион Шовкошитний в Facebook написал, что Воробьев направлялся на акцию "Бессмертный полк", которая проходит в Киеве.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: C14радикалынационалистыРосcияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
C14
Мошенники ограбили украинцев на 100 млн грн под видом оформления соцвыплат из ЕС – ОГП
Исключить Россию из Интерпола призывают администрацию Байдена в США
416 тысяч авто: регулятор США расследует жалобы на проблемы с тормозами в Tesla
Последние новости
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: