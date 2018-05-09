9 мая: За тоталитарную символику - два дела и 16 админпротоколов

Всего по Украине во время мероприятий по случаю 9 мая за совершение различных правонарушений в отделы полиции доставлены 28 человек.

Об этом УП сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

По двое граждан - в Хмельницкой и Полтавской обл. - было начато уголовное производство по ч.1 ст.436-1 УК - "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

По 16 человек были составлены админпротоколы за ст.173-3 КУоАП "изготовление и пропаганда георгиевской ленточки".

"4 таких протоколы составлены в Киеве, 6 - в Запорожье, 3 - в Днепропетровской, 2 - в Одесской, первый Хмельницкой обл.", - сообщил Тракало.

Участие в мероприятиях по случаю 9 мая в Украине приняли около 400 тыс. граждан, наиболее массовыми мероприятия были в Киеве, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Ранее первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что по состоянию на 13:00 в Украине были задержаны и составлены протоколы на 10 человек за использование и изготовление запрещенной символики, в отношении 14 человек решение о составлении админпротоколов еще принималось.

По информации начальника ГУ Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, все задержанные в Киеве - 6 человек - были отпущены из райуправлений полиции.

По данным правоохранителей, в акции "Бессмертный полк" в Киеве участие приняли около 2 тыс. человек. Всего в Украине проходило около 1250 мероприятий, участие в которых принимали более 365 тыс. человек.