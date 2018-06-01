Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко и Грицак объяснят послам G7 спецоперацию по Бабченко

Пятница, 1 июня 2018, 08:36

Генеральный прокурор Юрий Луценко и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак 1 июня объяснят  дипломатам G7 необходимость проведения спецоперации с журналистом Аркадием Бабченко.

Об этом генпрокурор сообщил накануне вечером в эфире программы "Право на власть", информирует "Интерфакс-Украина".

"Завтра (в пятницу) в Генпрокуратуре с главой Службы безопасности Украины и причастными офицерами состоится встреча с дипломатами G7. Мы объясним все, что мы можем в рамках тайны следствия объяснить", - заявил генпрокурор.

"Уверен, что дипломатия займет позицию, которую озвучивает, например, руководитель дипломатической службы Великобритании, который четко говорит: "страна должна защищаться, а Россия должна быть наказана", - добавил Луценко.

По словам генпрокурора, встреча была инициирована "практически обеими сторонами".

"Надеюсь, что завтра мы сможем им (международным партнерам) объяснить, что Украина является в особой ситуации - мы в войне и наши границы, и линия разграничения не защищены .... К большому сожалению - не та цена, чтобы кметь список запланированных жертв Кремля. Думаю, что как люди они со мной согласятся", - подытожил генпрокурор.

Также он добавил, что о спецоперации знали до 10 человек, включая главу государства, и признал, что, вероятно, министр иностранных дел Павел Климкин также должен был быть в курсе, что помогло бы не допустить такой бурной реакции международной общественности.

Напомним, комментируя инсценировку убийства Аркадия Бабченко украинскими спецслужбами, в ЕС признали право Украины защищать свой национальный интерес. В то же время ЕС пытается получить больше деталей по этому делу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бабченко АркадийГенпрокуратураСБУдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Бабченко Аркадий
Суд выпустил из тюрьмы организатора "убийства" Бабченко
"Киллер" Бабченко вручили подозрение из-за стычки с журналистом
Год после "убийства" Бабченко: что известно о следствии и подозреваемых
Последние новости
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: