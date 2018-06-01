Луценко и Грицак объяснят послам G7 спецоперацию по Бабченко

Генеральный прокурор Юрий Луценко и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак 1 июня объяснят дипломатам G7 необходимость проведения спецоперации с журналистом Аркадием Бабченко.

Об этом генпрокурор сообщил накануне вечером в эфире программы "Право на власть", информирует "Интерфакс-Украина".

"Завтра (в пятницу) в Генпрокуратуре с главой Службы безопасности Украины и причастными офицерами состоится встреча с дипломатами G7. Мы объясним все, что мы можем в рамках тайны следствия объяснить", - заявил генпрокурор.

"Уверен, что дипломатия займет позицию, которую озвучивает, например, руководитель дипломатической службы Великобритании, который четко говорит: "страна должна защищаться, а Россия должна быть наказана", - добавил Луценко.

По словам генпрокурора, встреча была инициирована "практически обеими сторонами".

"Надеюсь, что завтра мы сможем им (международным партнерам) объяснить, что Украина является в особой ситуации - мы в войне и наши границы, и линия разграничения не защищены .... К большому сожалению - не та цена, чтобы кметь список запланированных жертв Кремля. Думаю, что как люди они со мной согласятся", - подытожил генпрокурор.

Также он добавил, что о спецоперации знали до 10 человек, включая главу государства, и признал, что, вероятно, министр иностранных дел Павел Климкин также должен был быть в курсе, что помогло бы не допустить такой бурной реакции международной общественности.

Напомним, комментируя инсценировку убийства Аркадия Бабченко украинскими спецслужбами, в ЕС признали право Украины защищать свой национальный интерес. В то же время ЕС пытается получить больше деталей по этому делу.