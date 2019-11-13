Суд освободил от тюрьмы предпринимателя Бориса Германа, осужденного якобы за организацию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: комментарий пресс-секретаря прокуратуры Киевской области Марьяны Гайовская "Украинской правде"

Прямая речь: "Суд удовлетворил его (Германа – УП) апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья".

Детали: Решение об освобождении Германа из тюрьмы принял 13 ноября Киевский апелляционный суд.

Прокуратура была против освобождения. На данный момент прокуратура не получила полного решения суда, не видела его мотивацию, поэтому не может сказать, будет ли обжаловать решение.

Постановление вступает в силу с момента провозглашения, даже если будет подана апелляция.

Дополняется ...

Что было раньше: В конце 2018 года Борис Герман попросил освободить его от наказания якобы из-за тяжелой болезни. В начале августа 2019 суд не выпустил мужчину из колонии, однако тот подал апелляцию.