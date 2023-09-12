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Публицист Бабченко заявил, что СБУ завела на него дело. Спецслужба опровергла

Валентина РоманенкоВторник, 12 сентября 2023, 18:25
Публицист Бабченко заявил, что СБУ завела на него дело. Спецслужба опровергла
в последнее время Бабченко, по данным его ТГ, занимался волонтерством

Российский публицист Аркадий Бабченко заявил, что Служба безопасности Украины открыла в отношении него уголовное производство, СБУ опровергла.

Источник: Бабченко в Telegram-канале, пресс-служба СБУ в комментарии УП

Прямая речь Бабченко: "СБУ завело на меня дело. Точнее, уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников. Приказ - пересечению границы не препятствовать. После пересечения - задержать и направить в Лукьяновское СИЗО для проведения досудебных следственных действий... На каких основаниях возбуждено уголовное производство - я не знаю".

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Дословно СБУ: "Информация о якобы открытии Службой безопасности Украины уголовного производства в отношении Аркадия Бабченко не соответствует действительности".

Что предшествовало: Российский журналист Аркадий Бабченко находился в Украине с 2017 по 2019 год. В мае 2018 года СБУ инсценировала его "убийство", чтобы предупредить настоящее, как заявили тогда в спецслужбе. В 2019 году Бабченко выехал из Украины в Израиль.

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Темы: Бабченко АркадийСБУ
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