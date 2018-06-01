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Подросток, сбитый в Киеве полицейским, "стабильно тяжелый"

Пятница, 1 июня 2018, 11:25
Подросток, сбитый в Киеве полицейским, стабильно тяжелый
dtp.kiev.ua

13-летнего парня, которого в Киеве на улице Григоренко сбил полицейский автомобиль, дважды прооперировали, он находится в реанимации.

Об этом сообщил телеканал "112 Украина" со ссылкой на главного врача Охматдета Юрия Довбню

"Медики стабилизировали состояние 13-летнего парня, которого вчера вечером сбил полицейский автомобиль на столичных Позняках", – сказал ведущий.

Подросток на велосипеде пересекал дорогу на пешеходном переходе – и на него на скорости налетела полицейская машина, которая якобы выполняла спецзадание.

С множественными переломами и черепно-мозговой травмой подростка доставили в Охматдет.

Его оперировали почти всю ночь, рассказал заместитель главного врача Юрий Довбня.

"Хирурги наложили внешние фиксаторы на голень и плечо. Относительно травмы головы – оперативное вмешательство пока не требуется", – рассказал ведущий телеканала.

Пострадавший в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

Подозреваемому инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения. После ДТП, чтобы не было самосуда от местных жителей, полицейские пересадили коллегу в свое авто.

Вечером 31 мая в Киеве машина МВД, которая выполняла спецзадание, сбила несовершеннолетнего велосипедиста. Сразу за этой машиной у места происшествия проследовал кортеж президента Петра Порошенко.

В Администрации президента отрицают, что авто МВД входило в сам кортеж. Однако источники УП в правоохранительных органах утверждают, что велосипедиста сбило передовое авто сопровождения, которое следовало перед кортежем президента.

Подозреваемому инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения (ст. 286 УК).

После ДТП, чтобы не было самосуда от местных жителей, полицейские пересадили коллегу в свое авто.

Полиция утверждает, что их "Фольксваген" выполнял спецзадание – и около 21:00 сбил мальчика на велосипеде.

ДТП на Григоренко
ДТП на Григоренко
dtp.kiev.ua

"Оба сотрудников полиции, которые были в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на "драгере" – и прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь", – заявили в полиции Киева.

Там пообещали, что причастные к ДТП пройдут и нарколога.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПКиевполиция
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