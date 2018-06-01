В парламенте Нидерландов признали вину РФ за катастрофу MH17

Палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.

Это выяснилось в ходе дебатов, которые состоялись в четверг с участием министра иностранных дел Стефа Блока, сообщает нидерландское издание NOS.nl.

В рамках дебатов не только коалиционные, но и оппозиционные депутаты говорили о "правильном, логическом и смелом" решение правительства возложить ответственность на Россию.

Позицию парламентариев поддержал даже Тьерри Боде, лидер партии "Форум за демократию", которая становится на сторону России по целому ряду вопросов и является враждебной к Евросоюзу. Боде всегда сомневался в независимости Совместной следственной группы, которая ведет расследование катастрофы. Однако в ходе дебатов он признал результаты расследования следственных тщательными и правдоподобными, хотя заметил, что остается "в поиске правды".

"Признание ответственности России является оправданным и логичным шагом", - цитирует Боде de Volkskrant.

Несмотря на небывалое единодушие во время выступлений, парламенту не удалось зафиксировать единую позицию документально, поскольку от этого отказались "Форум за демократию" и правая "Партия свободы" (PVV).

Все политические группы палаты представителей также хотели знать, почему Бальгия и Малайзия, граждане которых тоже стали жертвами катастрофы, не поддержали решение Нидерландов и Австралии.

В то же время несколько оппозиционных партий, среди которых "Форум за демократию", PVV, CDA и SP, хотят также проведения расследования о роли Украины. Депутат "Партии свободы" Раймонд де Рон заявил, что Украина должна быть привлечена к ответственности, "поскольку не закрыла свое воздушное пространство"

Министр Стеф Блок заявил, что на сегодня нет достсаних достаточных ответственности Украины и призвал дождаться дальнейших выводов Совместной следственной группы. Он добавил, что "не исключает ответственности Украины" в будущем.

Вместе с тем Блок добавил, что решение Нидерландов признать вину России превратило страну в объект распространения дезинформации со стороны РФ.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" с 53-й бригады ВКС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Австралия и Нидерланды также требуют от России компенсаций семьям жертв MH17.

Европейская правда