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Политзаключенный Балух в тяжелом состоянии - СМИ

Пятница, 1 июня 2018, 16:55

Украинский активист Владимир Балух, который 19 марта объявил бессрочную голодовку в СИЗО Симферополя, находится в тяжелом состоянии.

Об этом 1 июня сказал архиепископ Симферопольский и Крымский ​Климент, передают Крым.Реалии.

"Состояние Владимира тяжелое. Как себя человек может чувствовать через столько дней голодовки? Владимир находится в физическом истощении. У него нет сил. Во время судебного заседания (31 мая – ред. ) он постоянно пил воду", – сказал Климент.

31 мая, по словам адвоката Дмитрия Динзе, в подконтрольном Кремлю суде, сторона обвинения закончила предоставлять "доказательства вины Балуха".

15 мая в "Раздольненском районном суде"  оккупированного Крыма допросили свидетелей обвинения в сфабрикованном уголовном деле против украинского активиста Владимира Балуха.

Балух написал письмо украинцам, в котором рассказал, почему решил начать голодовку, а также о том, как ему приходится терпеть физические и моральные издевательства со стороны сотрудников крымского СИЗО.

ФСБ России задержала Балуха в декабря 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.

Однако "суд" в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).

Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.

19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года.

Балух голодает с 19 марта и отказывается прекращать голодовку.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныеКрымсуд
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