Порошенко поблагодарил G7 за "мощный сигнал"

Президент Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Большой Семерки и ЕС за "мощный сигнал поддержки Украины".

Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

По словам президента, саммит G7 в Шарлевуа и его контакты с руководством Семерки накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира.

"Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства. Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии на Донбассе и возвращение Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательство во внутренние дела других государств и продолжит расти!", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, в коммюнике по результатам саммита G7 в Канаде лидеры стран "Большой семерки" заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Лидеры стран G7 также выразили готовность в случае необходимости "ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия".