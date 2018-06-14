Пьяный боевик ОРДО кинул молоток в наблюдателей ОБСЕ

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Четверг, 14 июня 2018, 11:10

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что один из боевиков оккупированных районов Донецкой области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кинул в наблюдателей молоток.

Об этом говорится в отчете Миссии от 13 июня.

В документе сказано, что инцидент произошел, когда патруль СММ находился на блокпосте незаконных вооруженных формирований в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка.

"Мужчина в одежде военного типа, который, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, бросил молоток в направлении членов патруля Миссии. Молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в 2 м от двух припаркованных автомобилей СММ", - сообщили в ОБСЕ.

Отмечается, что после этого боевик ушел, а другой его "коллега" извинился за него.

Наблюдатели СММ добавляют, что имеются также  случаи препятствия их деятельности со стороны вооруженных формирований ОРДЛО.

Так, в отчете сообщается, что когда представители ОБСЕ беседовали с главврачом больницы в н. п. Ровеньки, в оккупированном районе Луганской области, "администрация" этого лечебного заведения распорядилась, чтобы главврач прекратил общение с командой СММ, и заявила, что все последующие визиты наблюдателей в больницу должны быть согласованы с вооруженными формированиями в Луганске.

Украинская правда
Темы: ОБСЕ ОРДЛО Донецк Луганская область
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