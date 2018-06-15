У друзей судьи Татькова нашли почти 100 объектов недвижимости

На родственников и друзей экс-председателя Высшего хозяйственного суда записано около сотни объектов недвижимости в Украине и под десяток в Испании.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

В сюжете сообщают, что Татьков уже три года живет в элитном районе в Вене.

Дом, в котором живет Татьков с бывшей супругой

В частности, переводчик Татькова в Австрии Иван Папуровый в телефонном разговоре с журналистами подтвердил, что тот проживает там, однако добраться до самого судьи "Схемы" не смогли.

Журналисты отмечают, что бывшая жена судьи украинская поп-певица Ярослава Красильникова официально является владелицей 23 объектов недвижимости.

Татьков и Красильникова поженились в 2005-м, и уже через несколько месяцев развелись, но через четыре года после развода у них родилась двойня - Иван и Анастасия.

На самого Татькова зарегистрировано всего две квартиры в оккупированном Донецке и небольшой дом в Донецкой области.

Кроме того, в распоряжении "Схем" оказалось фото с "не чужими судьи людьми".

На снимке возле Татькова стоят Красильникова и их близкие друзья - три сестры: Евгения и Валерия Катасоновы и Анна Братусь с мужем Антоном Яицковым.

"Более двадцати объектов недвижимости на окружение Татькова записано в одном из жилых комплексов столицы - "Новопечерские Липки". По данным риэлторов, в среднем один квадратный метр квартиры в этом комплексе стоит минимум полторы-две тысячи долларов", - говорится в расследовании "Схем".

Так, на Братусь зарегистрированы 53 объекта недвижимости в Украине.

Яицков владеет недвижимостью в "Новопечерских Липках": двумя квартирами и парковочными местами.

На Валерию Катасонову тоже зарегистрированы 4 квартиры и 6 паркомест в "Новопечерских Липках".

Евгения Катасонова - бывшая сотрудница аппарата Высшего хозяйственного суда. Ее подозревают вместе с Татьковым во вмешательстве в работу автоматизированной системы распределения рассмотрения судебных дел. Сейчас Катасонова, скрывается от следствия в Москве.

Сообщается, что все эти родственники и друзья написали доверенности на покупку и распоряжения недвижимостью и банковскими сейфами на имена Татькова или Красильниковой.

То есть, фактически, право пользования распоряжения этим имуществом перешло к судье.

В первой жены Татькова 58-летней Зои Татьковой журналисты нашли недвижимость в Испании на берегу Средиземного моря.

Так, компанию Vebelle Royal G SL в Малаге в 2016 году зарегистрировали на Зою Татькову. Фирма владеет 9-ю объектами недвижимости с уставным капиталом в более 450 тысяч евро.

Сама Зоя Татькова заверила, что не имеет никакого имущества.

Как сообщалось, экс-председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил убежища в Австрии.



17 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении Татькову и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Адвокат Татькова ранее рассказывал суду, что подозреваемый находится на лечении в Германии и Австрии. Кроме того, в Вене живут его жена и малолетние дети.

29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадает под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации).

В июле 2016 года в ГПУ заявляли, что добиваются ареста счетов панамской фирмы в Лихтенштейне, бенефициарами которой были судья Высшего хозяйственного суда Украины Емельянов и его жена.