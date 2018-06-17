Адвокат Трампа: расследование российского вмешательства в выборы в США "почти незаконно"

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Воскресенье, 17 июня 2018, 23:42

Расследование относительно вероятных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем само должно стать предметом расследования.

Об этом заявил адвокат Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в эфире телеканала CNN, пишет DW.

"Я считаю, что расследование (спецпрокурора Роберта Мюллера - ред.) само должно стать предметом расследования. Не из-за Мюллера, а из-за этого сейчас уже почти незаконного и очень неэтичного расследования российского следа", - заявил Джулиани.

Он добавил, что предлагаемое им расследование должно проводить Министерство юстиции, а сам Мюллер и его команда не должны стать его предметом.

Сам Трамп снова назвал расследование Мюллера "охотой на ведьм".

"Не было никакого заговора с русскими, и теперь они ищут препятствование (правосудию - ред.) в отсутствии сговора с русскими. Громкий заговор с русскими был фальшивкой", - заявил президент США в Twitter и пожаловался на "двойные стандарты" из-за отсутствия расследования в отношении Хиллари Клинтон.

Темы: виборы Росcия США Трамп
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