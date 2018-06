Адвокат Трампа: расследование российского вмешательства в выборы в США "почти незаконно"

Расследование относительно вероятных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем само должно стать предметом расследования.

Об этом заявил адвокат Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в эфире телеканала CNN, пишет DW.

"Я считаю, что расследование (спецпрокурора Роберта Мюллера - ред.) само должно стать предметом расследования. Не из-за Мюллера, а из-за этого сейчас уже почти незаконного и очень неэтичного расследования российского следа", - заявил Джулиани.

Он добавил, что предлагаемое им расследование должно проводить Министерство юстиции, а сам Мюллер и его команда не должны стать его предметом.

Сам Трамп снова назвал расследование Мюллера "охотой на ведьм".

WITCH HUNT! There was no Russian Collusion. Oh, I see, there was no Russian Collusion, so now they look for obstruction on the no Russian Collusion. The phony Russian Collusion was a made up Hoax. Too bad they didn’t look at Crooked Hillary like this. Double Standard!