Адвокат Трампа: розслідування російського втручання у вибори в США "майже незаконне"

Розслідування щодо ймовірних зв'язків передвиборчого штабу Дональда Трампа із Кремлем саме має стати предметом розслідування.

Про це заявив адвокат Трампа, екс-мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані в ефірі телеканалу CNN, пише DW.

"Я вважаю, що розслідування (спецпрокурора Роберта Мюллера - ред.) саме має стати предметом розслідування. Не через Мюллера, а через це нині уже майже незаконне і дуже неетичне розслідування російського сліду", - заявив Джуліані.

Він додав, що пропоноване ним розслідування має проводити міністерство юстиції, а сам Мюллер та його команда не мають стати його предметом.

Сам Трамп вкотре назвав розслідування Мюллера "полюванням на відьом".

WITCH HUNT! There was no Russian Collusion. Oh, I see, there was no Russian Collusion, so now they look for obstruction on the no Russian Collusion. The phony Russian Collusion was a made up Hoax. Too bad they didn’t look at Crooked Hillary like this. Double Standard!