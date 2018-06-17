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Адвокат Трампа: розслідування російського втручання у вибори в США "майже незаконне"

Неділя, 17 червня 2018, 23:42

Розслідування щодо ймовірних зв'язків передвиборчого штабу Дональда Трампа із Кремлем саме має стати предметом розслідування.

Про це заявив адвокат Трампа, екс-мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані в ефірі телеканалу CNN, пише DW.

"Я вважаю, що розслідування (спецпрокурора Роберта  Мюллера - ред.) саме має стати предметом розслідування. Не через Мюллера, а через це нині уже майже незаконне і дуже неетичне розслідування російського сліду", - заявив Джуліані.

Він додав, що пропоноване ним розслідування має проводити міністерство юстиції, а сам Мюллер та його команда не мають стати його предметом.

Сам Трамп вкотре назвав розслідування Мюллера "полюванням на відьом".

"Не було ніякої змови з росіянами, тож тепер вони шукають перешкоджання (правосуддю - ред.) у відсутності змови з росіянами. Гучна змова з росіянами була фальшивкою", - заявив президент США у Twitter і поскаржився на "подвійні стандарти" через відсутність розслідування щодо Клінтон.

Теми: вибориРосіяСШАТрамп
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