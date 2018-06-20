СБУ заблокировала платежную систему "TYME", которая помогала обходить санкции российской компании

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины разоблачили международную платежную систему "TYME, которая сотрудничала с российской компанией, находящейся под санкциями.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что одна из запрещенных в Украине российских платежных систем во избежание действия примененных к ней ограничений использует для перевода средств в Украину возможности партнера - международной платежной системы "TYME".

"Внедрение платежными системами этого противоправного механизма подтверждено соответствующими документальными материалами. СБУ проинформировала Национальный банк Украины о рисках возникновения угроз национальной безопасности в связи с такой деятельностью", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что на основании материалов СБУ государственный регулятор принял решение об отмене регистрации международной платежной системы "TYME".

"Служба безопасности Украины ранее уже информировала НБУ о другой международной платежной системе, которая осуществляла сотрудничество с запрещенными в Украине контрагентами. В связи с этим Национальный банк применил к ней ограничительные меры", - добавили в спецслужбе.

Также сообщается, что в настоящее время указанная международная платежная система прекратила сотрудничество с платежными системами РФ.

С какой именно российской платежной системой было сотрудничество в СБУ не сообщают.



По данным российского издания "Коммерсант" речь идет о Contact.

Отмечается, что в России действует система "TYME", партнером которой является Qiwi.

В пресс-службе этой компании заявили, что не имеют никакого отношения к украинской системе переводов, но издание сообщает, что в российской и украинской "TYME" имеет не только одинаковое название, но и похожие логотипы.

По данным "Коммерсанта", для обхода санкций в схеме кроме российской и украинской платежной систем должна была быть задействована компания из третьей страны, выполняющая роль промежуточного пункта при переводах и эту роль могла играть грузинская Intel Express.