СБУ заблокувала платіжну систему "TYME", яка допомагала обходити санкції російській компанії

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України викрили міжнародну платіжну систему "TYME, яка співпрацювала зі санкційною російською компанією.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що оперативники спецслужби встановили, що одна із заборонених в Україні російських платіжних систем для уникнення дії застосованих до неї обмежень використовує для переказу коштів в Україну можливості партнера – міжнародної платіжної системи "TYME".

"Впровадження платіжними системами цього протиправного механізму підтверджено відповідними документальними матеріалами. СБУ поінформувала Національний банк України про ризики виникнення загроз національній безпеці у зв’язку з такою діяльністю", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що на підставі матеріалів СБУ державний регулятор ухвалив рішення про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи "TYME".

"Служба безпеки України раніше вже інформувала НБУ про іншу міжнародну платіжну систему, яка здійснювала співпрацю із забороненими в Україні контрагентами. У зв’язку з цим Національний банк застосував до неї обмежувальні заходи", - додали у спецслужбі.

Також повідомляється, що наразі вказана міжнародна платіжна система припинила співпрацю із платіжними системами РФ.

З якою саме російською платіжною системою була співпраця в СБУ не повідомляють.

За даними російського видання "Комерсант" мова йде про Contact.

Зазначається, що в Росії діє система "TYME", партнером якої є Qiwi.

У прес-службі цієї компанії заявили, що не мають ніякого відношення до української системи переказів, але видання повідомляє, що у російської і української "TYME" має не тільки однакову назву, але і схожі логотипи.

За даними "Комерсанта", для обходу санкцій в схемі крім російської та української платіжної систем повинна була бути задіяна компанія з третьої країни, що виконує роль проміжного пункту при переказах і цю роль могла грати грузинська Intel Express.