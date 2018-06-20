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Аваков хочет снова ввести уголовную ответственность за контрабанду

Среда, 20 июня 2018, 16:46

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правительство внести законопроект об уголовной ответственности за контрабанду на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом он сказал в среду во время заседания Кабинета министров, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, ранее в украинском законодательстве была соответствующая статья, но во времена президентства Виктора Януковича она была декриминализирована.

Он отметил, что сейчас согласован механизм комплексных мероприятий с привлечением специалистов Департамента защиты экономики НПУ, Государственной фискальной службы, Генеральной прокуратуры и СБУ.

"Уже завтра мы планируем начать "давление" на контрабандное среду, чтобы привлечь дополнительные средства в государственный бюджет", - сказал Аваков.

По его подсчетам, подобные действия позволят пополнить бюджет еще на 70-100 миллиардов гривен.

Аваков пообещал, что будет держать "жесткую позицию" относительно контрабанды и всех причастных, даже если это будут люди "из высоких кабинетов" Администрации президента, правительства и прочие.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о контрабандных схемах в Украине.

Украинская правда

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Темы: АваковМВДконтрабандазаконодательство
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