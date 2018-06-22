Из оккупированного Крыма экспортируют зерно в подконтрольные Асаду территории Сирии - Reuters

С июля 2017 по май 2018 года из оккупированного РФ Крыма в Сирию поставили не менее 170 тысяч тонн зерна. Таким образом на полуострове загружают порты, которые опустели после введения западных санкций.

Об этом говорится в расследовании Reuters.

"Крым за последний год нарастил экспорт зерна в Сирию в рамках договоренностей, которые обеспечивают аннексированому РФ полуострову рынок сбыта для излишков урожая, а президенту Сирии Башару Асаду дают надежный источник поставок пшеницы", - сообщает информагентство.

"Поставка зерна из Крыма оказывает поддержку правительству Асада, поскольку собственное производство там пострадало от военных действий. Производство хлеба в Сирии субсидирует государство.

Поставки продовольствия в Сирию не запрещены западными санкциями, но ограничения на банковские операции и замораживание активов не позволяют многим зерновым трейдерам работать с правительством Асада", - говорится в статье.

Reuters напоминает, что Крым также находится под санкциями Запада со времен его аннексии РФ в 2014 году, его доступ на многие экспортные рынки заморожен.

"У нас нет никаких проблем с рядом стран, включая Сирию. Наши страны не вводят санкции друг против друга, поэтому, конечно, мы можем свободно работать", - заявил подконтрольный Кремлю "заместитель премьер-министра" Крыма Георгий Мурадов.

На запрос агентства относительно увеличению экспорта зерна из Крыма в Министерстве сельского хозяйства России ответили, что это стало возможным благодаря лучшим урожаям на фоне господдержки региона с РФ.

В то же время источники Reuters сообщили, что торговля с сирийскими кораблями и другими судами, внесенными в черный список, позволяет Крыму отгрузить зерно, которое ему больше некуда поставить из-за санкций.

Отмечается, что Крым производит около 1,4 миллиона тонн зерна в год, из которых 1 миллион тонн - это его экспортный потенциал.

Собеседник агентства подчеркнул, что источник финансирования поставок в Сирию непонятен, но это позволило Крыму увеличить загрузку своих черноморских портов после того, как они оказались под санкциями.

"Во второй половине 2017 года Крым экспортировал 428 500 тонн зерна, тогда как за сезон 2016-2017 годов было вывезено 288 тысяч тонн зерна", - говорится в расследовании.

Reuters, ссылаясь на портовые данные и информацию из систем отслеживания кораблей, пишет, что ряд судов доставили зерно из Крыма в сирийский порт Тартус, где у РФ есть военно-морская база.

По данным источников в транспортной отрасли, некоторые другие грузы пошли в Ливан, после чего были перенаправлены в Сирию.

Сообщается, что Ливан стал крупнейшим покупателем зерна из Крыма в июле-декабре 2017 года, получив 175 тысяч тонн, в Сирию за это время экспортировали 75 тысяч тонн.

Агентство подчеркивает, что Сирия не может заплатить за зерно из Крыма деньгами, поэтому будет рассчитываться оливковым маслом и овощами.

Украина считает, что поставки из Крыма нарушают западные санкции, и подала жалобу в Международную морскую организацию (ИМО), которая базируется в Лондоне, попросив ее стран-членов исключить из своих списков корабли, участвующие в таких поставках.

Как сообщалось, Совет ЕС на год продлил "крымские" санкции.

Решение о продлении санкций было принято 18 июня.

"18 июня Совет продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

В мае Европейский Союз продлил на год санкции против сирийского режима.

Ограничительные меры против режима президента Башара Асада будут действовать до 1 июня 2019 года.

Санкции, действующие сейчас против Сирии, включают эмбарго на нефть, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернет- или телефонной связи.