Bloomberg удалил карту с ничейным Крымом после обращения посольства Украины в США

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Суббота, 23 июня 2018, 04:45

Американское агентство Bloomberg после обращения посольства Украины в США удалило карту с изображением Украины, где Крым  отмечен как отдельная территория, опубликованную в одной из статей.

В инфографике к публикации посвященной выборам в странах с развивающейся экономикой Украина была отмечена желтым цветом, а Россия темно-серым. Полуостров Крым был отмечен светло-серым, не обозначающим его принадлежность к какой-либо из двух стран.

Скриншот из публикации bloomberg
Скриншот из публикации Bloomberg


Посольство Украины в США в своем Twitter обратилось к агентству Bloomberg с требованием перекрасить полуостров Крым в цвет Украины на инфографике.

В посольстве заявили, что "журналистика должна быть корректной".

"Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду! Крым временно находится под российской оккупацией, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины", — говорится в сообщении посольства.

Через несколько часов в публикации появилось сообщение о внесении измененний. Инфографика с ничейным Крымом была удалена.

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Темы: СМИ США Крым
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