Bloomberg удалил карту с ничейным Крымом после обращения посольства Украины в США

Американское агентство Bloomberg после обращения посольства Украины в США удалило карту с изображением Украины, где Крым отмечен как отдельная территория, опубликованную в одной из статей.

В инфографике к публикации посвященной выборам в странах с развивающейся экономикой Украина была отмечена желтым цветом, а Россия темно-серым. Полуостров Крым был отмечен светло-серым, не обозначающим его принадлежность к какой-либо из двух стран.



Посольство Украины в США в своем Twitter обратилось к агентству Bloomberg с требованием перекрасить полуостров Крым в цвет Украины на инфографике.

В посольстве заявили, что "журналистика должна быть корректной".

"Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду! Крым временно находится под российской оккупацией, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины", — говорится в сообщении посольства.

Journalism should be correct. Bloomberg @business,don’t play into Russian aggressive games&propaganda!#Crimea is temporarily under Russia’s occupation, but it is & will be an integral part of #Ukraine’s territory

Please, correct the map, Crimea should be marked in yellow as 🇺🇦 pic.twitter.com/sxIFMB0rrS