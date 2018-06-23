Bloomberg видалив карту з нічийним Кримом після звернення посольства України в США

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Субота, 23 червня 2018, 04:45

Американське агентство Bloomberg після звернення посольства України в США видалило карту із зображенням України, де Крим позначений як окрема територія, що була опублікована в одній зі статей.

В інфографіці до публікації присвяченої виборам в країнах з економікою, що розвивається, Україна була позначена жовтим кольором, а Росія темно-сірим. Півострів Крим був позначений світло-сірим, що не визначає його приналежність до будь-якої з двох країн.

скріншот з публікації Bloomberg
Cкріншот з публікації Bloomberg

Посольство України в США в своєму Twitter звернулося до агентства Bloomberg з вимогою перефарбувати півострів Крим в колір України на інфографіці.

У посольстві заявили, що "журналістика повинна бути коректною".

"Bloomberg, не грайтеся в російські агресивні ігри і пропаганду! Крим тимчасово перебуває під російською окупацією, але він є і буде невід'ємною частиною території України", - йдеться в повідомленні посольства.

Через кілька годин в публікації з'явилося повідомлення про внесення змін. Інфографіка з нічийним Кримом була видалена.

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Теми: ЗМІ США Крим
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