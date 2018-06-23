Bloomberg видалив карту з нічийним Кримом після звернення посольства України в США
Американське агентство Bloomberg після звернення посольства України в США видалило карту із зображенням України, де Крим позначений як окрема територія, що була опублікована в одній зі статей.
В інфографіці до публікації присвяченої виборам в країнах з економікою, що розвивається, Україна була позначена жовтим кольором, а Росія темно-сірим. Півострів Крим був позначений світло-сірим, що не визначає його приналежність до будь-якої з двох країн.
Посольство України в США в своєму Twitter звернулося до агентства Bloomberg з вимогою перефарбувати півострів Крим в колір України на інфографіці.
У посольстві заявили, що "журналістика повинна бути коректною".
"Bloomberg, не грайтеся в російські агресивні ігри і пропаганду! Крим тимчасово перебуває під російською окупацією, але він є і буде невід'ємною частиною території України", - йдеться в повідомленні посольства.
Journalism should be correct. Bloomberg @business,don’t play into Russian aggressive games&propaganda!#Crimea is temporarily under Russia’s occupation, but it is & will be an integral part of #Ukraine’s territory— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 22 червня 2018 р.
Please, correct the map, Crimea should be marked in yellow as 🇺🇦 pic.twitter.com/sxIFMB0rrS
Через кілька годин в публікації з'явилося повідомлення про внесення змін. Інфографіка з нічийним Кримом була видалена.
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