22 июня пьяные боевики заставили наблюдателей ОБСЕ ехать по заминированной дороге на восток через н. п. Петровское (неподконтрольное правительству, 41 км к югу от Донецка).

Об этом говорится в оперативном отчете организации за 23 июня.

"22 июня патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях направлялся на восток через н.п. Петровское (неподконтрольное правительству, 41 км к югу от Донецка) по дороге, которой наблюдатели в последний раз пользовались 20 февраля 2018 года.

Примерно в 10 метрах к востоку от перекрестка в селе первый автомобиль проехал через недавно выкопанный, но хорошо замаскированный ров, расположенный поперек дороги и заполненный щебнем", - сообщили в СММ ОБСЕ.

"В этот момент на северном конце рва, ориентировочно за 1 метр от дороги, наблюдатели заметили в небольшом углублении подозрительный предмет, который был наполовину засыпан щебнем. Автомобили немедленно остановились.

По оценке наблюдателей, это была противотанковая мина ТМ-62 с проводом дистанционного управления, протянутым к мине из кустарника на северной стороне дороги, а от мины - еще дальше на юг через дорогу к недавно выкопаному рву, состоящему из нескольких небольших округлых углублений, заполненных щебнем.

Предмет находился в 300 метрах к юго-востоку от места расположения камеры СММ в Петровском и в 500 метрах к востоку от восточного края участка разведения", - говорится в отчете.

"Пока патруль обдумывали возможность использовать другие дороги, чтобы безопасно покинуть этот район, с восточного направления к первому автомобилю СММ подошел вооруженный автоматом (АК-74) член вооруженных формирований с признаками опьянения. Он сказал наблюдателям немедленно покинуть этот район, добавив, что далее на восток их не пропустят.

Несмотря на то, что команда СММ указала ему на наличие мины, он не позволил проехать в восточном направлении, не оставив таким образом наблюдателям иного выбора, кроме как ехать обратно в западном направлении, снова переезжая заполненный щебнем недавно выкопанный ров возле обнаруженной мины", - отметили в Миссии.

После этого первый автомобиль СММ проехал по южной стороне дороги к перекрестку как можно дальше от мины, которую было видно.

На перекрестке, покидая этот район, члены патруля Миссии видели другие заполненные щебнем рвы, а также провод дистанционного управления, протянутый из заполненного щебнем рва на западной стороне перекрестка.

Патруль СММ благополучно вернулся на базу в Донецке и сообщил об инциденте вооруженным формированиям", - говорится в отчете.