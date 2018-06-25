Президент Петр Порошенко поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Ердонага с переизбранием.

Об этом президент Украины написал в Twitter.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием президентом Турции", – заявил он.

"Убежден, что доверие людей и новые конституционные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", – добавил Порошенко.

Он отметил, что Украина настроена развивать стратегическое партнерство с Турцией и усиливать сотрудничество во многих сферах.

Україна налаштована на розбудову українсько-турецького стратегічного партнерства та поглиблення взаємодії. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 25, 2018

24 июня в Турции состоялись досрочные выборы президента.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции сообщил, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган победил на них, набрав более 52% голосов.