Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием
Президент Петр Порошенко поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Ердонага с переизбранием.
Об этом президент Украины написал в Twitter.
"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием президентом Турции", – заявил он.
"Убежден, что доверие людей и новые конституционные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", – добавил Порошенко.
Он отметил, что Украина настроена развивать стратегическое партнерство с Турцией и усиливать сотрудничество во многих сферах.
Україна налаштована на розбудову українсько-турецького стратегічного партнерства та поглиблення взаємодії.— Петро Порошенко (@poroshenko) June 25, 2018
24 июня в Турции состоялись досрочные выборы президента.
Глава Высшей избирательной комиссии Турции сообщил, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган победил на них, набрав более 52% голосов.