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Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием

Понедельник, 25 июня 2018, 09:25

Президент Петр Порошенко поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Ердонага с переизбранием.

Об этом президент Украины написал в Twitter.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием президентом Турции", – заявил он.

"Убежден, что доверие людей и новые конституционные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", – добавил Порошенко.

Он отметил, что Украина настроена развивать стратегическое партнерство с Турцией и усиливать сотрудничество во многих сферах.

24 июня в Турции состоялись досрочные выборы президента.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции сообщил, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган победил на них, набрав более 52% голосов.

Темы: ТурцияПорошенко
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