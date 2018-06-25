Порошенко привітав Ердогана з переобранням

Президент Петро Порошенко привітав турецького лідера Реджепа Таїпа Ердонага з переобранням.

Про це президент України написав у Twitter.

"Вітаю Реджепа Таїпа Ердогана з переобранням президентом Туреччини", – заявив він.

"Переконаний, що довіра людей та нові конституційні повноваження відкриють додаткові шляхи для подальшого розвитку Туреччини та добробуту турецького народу", – додав Порошенко.

Він наголосив, що Україна налаштована розбудовувати стратегічне партнерство з Туреччиною та підсилювати співпрацю у багатьох сферах.

Вітаю @RT_Erdogan з переобранням на посаду Президента Туреччини. Переконаний, що довіра населення та нові владні повноваження відкриють додаткові шляхи для подальшого розвитку Туреччини та добробуту турецького народу. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 25, 2018

24 червня у Туреччині відбулися дострокові вибори президента.

Голова Вищої виборчої комісії Туреччини повідомив, що чинний президент країни Реджеп Тайіп Ердоган переміг на них, набравши понад 52% голосів.