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Будапешт требует от Украины официального статуса для венгерского языка

Понедельник, 25 июня 2018, 10:44
Будапешт требует от Украины официального статуса для венгерского языка

Венгрия будет сопротивляться, если новый украинский закон о языках, который примут на смену отмененному "закона Кивалова-Колесниченко", не даст венгерской языку статус официального.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью "Европейской правде".

"Есть фундаментальный принцип, из которого мы исходим: по международному праву, уже предоставленные меньшинствам права не могут уменьшаться. И если до этого наличие 10% венгров в населенном пункте или в районе позволяло определять язык этого меньшинства как официальный, а новый закон поднимет эту планку до 33% - это, конечно же, мы будем опираться", - заявил Сийярто.

По словам дипломата, Венгрия понимает, что украинское правительство стремится снизить российское влияние, в том числе путем принятия соответствующего закона о языке. Но Будапешт не согласен с тем, чтобы это отразилось на венгерском обществе.

"У меня один вопрос: если речь идет о русском языке, то как в этой картине появились мы, венгры? Мы хотим выйти оттуда! Такое впечатление, что Венгрия просто попала под раздачу! Но в любом случае – либо это" сопутствующие разрушения", либо так и планировалось – ваши действия отражаются на нас", - отметил Петер Сийярто.

28 февраля Конституционный суд Украины признал языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко неконституционным из-за грубых нарушений во время процедуры его принятия.

После этого Сийярто заявил, что решение Конституционного суда Украины по языковому закону Кивалова-Колесниченко свидетельствует о "грубой атаке" украинских властей на право меньшинств говорить на родном языке.

Общество венгров Закарпатья раскритиковал отмены языкового закона Кивалова-Колесниченко, заявив, что решение Конституционного суда Украины нарушает права национальных меньшинств.

Читайте полное интервью: "Я не хочу повторения войны между Венгрией и Украиной": интервью Петера Сийярто".

Темы: Венгрияязыкобразованиезаконодательство
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