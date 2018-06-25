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Эрдоган пообщался с Путиным и Порошенко, но не со всеми сразу

Понедельник, 25 июня 2018, 18:04

Переизбранный в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже успел переговорить по телефону с лидерами России Владимиром Путиным и Украины Петром Порошенко.

Об этом говорится в сообщениях пресс-служб президентов Украины и РФ.

С интервалом всего в полтора часа они заявили, что у президентов были телефонные разговоры с Эрдоганом.

У Порошенко сказали, что он поздравил турецкого президента с победой на президентских и парламентских выборах, и они "выразили заинтересованность" в дальнейшем укреплении отношений между странами.

Путин также поздравил Эрдогана с победой и обговорил "взаимную заинтересованность в расширении партнерских связей". Кроме того, обсудили с ним совместные проекты в сфере энергетики и "вопросы сирийского урегулирования".

24 июня в Турции состоялись досрочные выборы президента.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции сообщил, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган победил на них, набрав более 52% голосов.

Адвокат Дмитрий Динзе считает, что Эрдоган может убедить Путина освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинПорошенкоТурция
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