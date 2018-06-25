Ердоган поспілкувався з Путіним і Порошенком, але не з усіма відразу

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Понеділок, 25 червня 2018, 18:04

Переобраний у неділю президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже встиг переговорити телефоном з лідерами Росії Володимиром Путіним і України Петром Порошенком.

Про це йдеться в повідомленнях прес-служб президентів України та РФ.

З інтервалом усього в півтори години вони заявили, що президенти мали телефонні розмови з Ердоганом.

У Порошенка сказали, що він привітав турецького президента з перемогою на президентських та парламентських виборах, і вони "висловили зацікавленість" у подальшому зміцненні відносин між країнами.

Путін також привітав Ердогана з перемогою і обговорив з ним "взаємну зацікавленість в розширенні партнерських зв'язків". Крім того, обговорили спільні проекти в сфері енергетики та "питання сирійського врегулювання".

24 червня у Туреччині відбулися дострокові вибори президента.

Голова Вищої виборчої комісії Туреччини повідомив, що чинний президент країни Реджеп Тайіп Ердоган переміг на них, набравши понад 52% голосів.

Адвокат Дмитрий Динзе считает, что Эрдоган может убедить Путина освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

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Теми: Путін Порошенко Туреччина
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