Ердоган поспілкувався з Путіним і Порошенком, але не з усіма відразу
Переобраний у неділю президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже встиг переговорити телефоном з лідерами Росії Володимиром Путіним і України Петром Порошенком.
Про це йдеться в повідомленнях прес-служб президентів України та РФ.
З інтервалом усього в півтори години вони заявили, що президенти мали телефонні розмови з Ердоганом.
У Порошенка сказали, що він привітав турецького президента з перемогою на президентських та парламентських виборах, і вони "висловили зацікавленість" у подальшому зміцненні відносин між країнами.
Путін також привітав Ердогана з перемогою і обговорив з ним "взаємну зацікавленість в розширенні партнерських зв'язків". Крім того, обговорили спільні проекти в сфері енергетики та "питання сирійського врегулювання".
24 червня у Туреччині відбулися дострокові вибори президента.
Голова Вищої виборчої комісії Туреччини повідомив, що чинний президент країни Реджеп Тайіп Ердоган переміг на них, набравши понад 52% голосів.
Адвокат Дмитрий Динзе считает, что Эрдоган может убедить Путина освободить украинского режиссера Олега Сенцова.
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