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Ердоган поспілкувався з Путіним і Порошенком, але не з усіма відразу

Понеділок, 25 червня 2018, 18:04

Переобраний у неділю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже встиг переговорити телефоном з лідерами Росії Володимиром Путіним і України Петром Порошенком.

Про це йдеться в повідомленнях прес-служб президентів України та РФ.

З інтервалом усього в півтори години вони заявили, що президенти мали телефонні розмови з Ердоганом.

У Порошенка сказали, що він привітав турецького президента з перемогою на президентських та парламентських виборах, і вони "висловили зацікавленість" у подальшому зміцненні відносин між країнами.

Путін також привітав Ердогана з перемогою і обговорив з ним "взаємну зацікавленість в розширенні партнерських зв'язків". Крім того, обговорили спільні проекти в сфері енергетики та "питання сирійського врегулювання".

24 червня у Туреччині відбулися дострокові вибори президента.

Голова Вищої виборчої комісії Туреччини повідомив, що чинний президент країни Реджеп Таїп Ердоган переміг на них, набравши понад 52% голосів.

Адвокат Дмитро Дінзе вважає, що Ердоган може переконати Путіна звільнити українського режисера Олега Сенцова. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінПорошенкоТуреччина
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