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ООС: Бои продолжаются на трех направлениях, есть раненый

Вторник, 26 июня 2018, 07:57

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 24 раза открывали прицельный огонь по позициям ООС, четыре из которых из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"За прошедшие сутки, 25 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из запрещенного Минскими договоренностями оружия", - говорится в сообщении.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг применял 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также вражеская активность наблюдалась у населенных пунктов Луганское и Золотое.

На донецком направлении противник применил по защитникам Авдеевки и Крутой Балки 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Под прицельным огнем находились также защитники Марьинки, Каменки и Верхнеторецкого.

На мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал позиции военных ООС в районе населенных пунктов Лебединский, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу, отмечают в штабе. В результате активных боевых действий один украинский защитник ранен.

По данным разведки, которые нуждаются в уточнении, двое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, трое ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по украинским военным.

На Луганском направлении враг обстрелял из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ООС в районе города Золотого, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединский, что на мариупольском направлении.

Темы: ООСбоевые действия
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