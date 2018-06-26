ООС: Бои продолжаются на трех направлениях, есть раненый
За прошедшие сутки российские оккупационные войска 24 раза открывали прицельный огонь по позициям ООС, четыре из которых из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"За прошедшие сутки, 25 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из запрещенного Минскими договоренностями оружия", - говорится в сообщении.
На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг применял 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также вражеская активность наблюдалась у населенных пунктов Луганское и Золотое.
На донецком направлении противник применил по защитникам Авдеевки и Крутой Балки 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Под прицельным огнем находились также защитники Марьинки, Каменки и Верхнеторецкого.
На мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал позиции военных ООС в районе населенных пунктов Лебединский, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка.
Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу, отмечают в штабе. В результате активных боевых действий один украинский защитник ранен.
По данным разведки, которые нуждаются в уточнении, двое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, трое ранены.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по украинским военным.
На Луганском направлении враг обстрелял из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ООС в районе города Золотого, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединский, что на мариупольском направлении.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"