НАПК взялось за члена АМКУ, якоторая расследует монополию Минюста

Заместитель министра юстиции Светлана Глущенко заявила о нарушении антикоррупционного законодательства государственной уполномоченной Антимонопольного комитета Агией Загребельской.



Как сообщают "Наші гроші", 15 июня она направила в Национальное агентство по предотвращению коррупции заявление об этом.



Также Глущенко направила АМКУ требование отстранить Загребельскую от дела, которое она ведет по отношению к монополии госпредприятия "СЕТАМ" на рынке реализации арестованного имущества.



Минюст подозревает в действиях Загребельской "признаки совершения действий в условиях реального конфликта интересов".



По данным ведомства, Загребельская в 2014-2015 годах работала первым заместителем главы Государственной исполнительной службы и на этой должности она "участвовала в формировании, а также реализации государственной политики в сфере организации принудительного исполнения решений".



В подтверждение этого Минюст предоставил письмо за подписью Загребельской от ноября 2014 года, в котором она отмечала "показатели работы, которые ярко свидетельствуют о результативности работы СЕТАМ по сравнению с работой специализированных торговых организаций по реализации арестованного государственными исполнителями имущества".



Минюст указал, что решение о введении электронной системы торгов в целом по Украине было принято 11 марта 2015 года, когда Загребельская работала в ГИС. А уже через неделю 18 марта она была уволена.



Также Глущенко отметила, что "такой частный интерес в сфере служебных / представительных полномочий, который может повлиять или влияет на объективность или беспристрастность принятия решений, или на совершение или не совершение действий во время выполнения указанных полномочий, влечет возникновение реального или потенциального конфликта интересов".



В чем заключается или заключался частный интерес Загребельской при работе в ГИС или АМКУ, заместитель министра юстиции не указала.



В ответ Загребельская дала объяснения голове АМКУ относительно "необоснованности и безосновательности".



По ее утверждению, в ходатайстве Минюста "отсутствуют информация и факты, подтверждающие наличие частного интереса", а ее письмо за 2014 год не является предметом нынешнего расследования АМКУ и может быть интересно лишь для ретроспективного обзора.



Также Загребельская указала, что Минюст обратился к НАПК только сейчас, в конце ее расследования, хотя в министерстве знали о ее рекомендациях и расследовании еще с 2016 года – и не заявляли о конфликте интересов.



По ее мнению, это "свидетельствует о попытке повлиять на исход дела №130-26.13/64-17".



Свое ходатайство об отстранении Загребельской Минюст направил в АМКУ накануне 21 июня, когда Комитет должен был принять окончательное решение по делу о монополии СЕТАМа.



Отстранение Загребельской от этого расследования позволит главе АМКУ поручить его другому госуполномоченному для нового рассмотрения.



Следствием расследования Загребельской должны стать меры по прекращению монополии предприятия Минюста на рынке торговли арестованным имуществом в размере более 1 млрд грн. в год.



Чтобы не доводить до этого решения Минюст также подписал "дорожную карту" и 18 июня запустил программу, направленную на совершенствование взаимодействия с партнерами и агентами.