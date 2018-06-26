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В Украину не пустили советника спикера Госдумы

Вторник, 26 июня 2018, 12:42
В Украину не пустили советника спикера Госдумы

Советнику председателя Госдумы РФ, журналисту и ведущему телеканала "Россия 24" Евгению Примакову запретили въезд в Украину на 5 лет.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Меня не пустили на Украину. Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины и объявили о том, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Конкретную причину не объясняют", — заявил Примаков.

По его словам, он прилетел в Киев для участия в конференции ОБСЕ, где хотел выступить с предложениями по работе журналистов. Примаков утверждает, что связывался с штаб-квартирой ОБСЕ в Вене, и там подтвердили, что его внесли в список участников и ждут на этом мероприятии.

Как сообщили "Украинской правде" в Государственной пограничной службе, Примакова задержали во вторник утром в аэропорту "Борисполь". Он прибыл из Минска. Ближайшим рейсом его отправят обратно в Беларусь.

Пограничники рассказали, что журналисту запретил въезд в Украину на 5 лет "один из правоохранительных органов" еще в 2015 году.

На своей странице в Facebook Примаков выложил фотокопии решения украинских пограничников о запрете въезда и написал: "Всё в порядке, очень вежливо, никаких угроз и т.п. Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…"

Примаков — внук ныне покойного бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова и автор программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".

26 июня в Киеве стартовала экспертная конференция ОБСЕ по вопросам свободы прессы и СМИ в Украине.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: РосcиязапретСМИмедиа
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