В Украину не пустили советника спикера Госдумы – РосСМИ

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Вторник, 26 июня 2018, 12:42

Советнику председателя Госдумы РФ, журналисту и ведущему телеканала "Россия 24" Евгению Примакову запретили въезд в Украину на 5 лет.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Меня не пустили на Украину. Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины и объявили о том, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Конкретную причину не объясняют", — заявил Примаков.

 

По его словам, он прилетел в Киев для участия в конференции ОБСЕ, где хотел выступить с предложениями по работе журналистов. Примаков утверждает, что связывался с штаб-квартирой ОБСЕ в Вене, и там подтвердили, что его внесли в список участников и ждут на этом мероприятии.

Примаков — внук российского государственного и политического деятеля Евгения Примакова (1929–2015) и автор программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".

26 июня в Киеве стартовала экспертная конференция ОБСЕ по вопросам свободы прессы и СМИ в Украине.

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Темы: Росcия запрет СМИ медиа
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