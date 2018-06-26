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До України не пустили радника спікера Держдуми

Вівторок, 26 червня 2018, 12:42
До України не пустили радника спікера Держдуми

Раднику голови Держдуми РФ, журналісту і ведучому телеканалу "Росія 24" Євгену Примакову заборонили в'їзд до України на 5 років.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

"Мене не пустили на Україну. Сказали, що я несу загрозу безпеці України і оголосили про те, що мені заборонено в'їзд туди на п'ять років. Конкретну причину не пояснюють", - заявив Примаков.

За його словами, він прилетів до Києва для участі в конференції ОБСЄ, де хотів виступити з пропозиціями щодо роботі журналістів. Примаков стверджує, що зв'язувався зі штаб-квартирою ОБСЄ у Відні, і там підтвердили, що його внесли до списку учасників і чекають на цьому заході.

Як повідомили "Українській правді" в Державній прикордонній службі, Примакова затримали у вівторок вранці в аеропорту "Бориспіль". Він прибув з Мінська. Найближчим рейсом його відправлять назад до Білорусі.

Прикордонники розповіли, що журналісту заборонив в'їзд до України на 5 років "один з правоохоронних органів" ще у 2015 році.

На своїй сторінці у Facebook Примаков виклав фотокопії рішення українських прикордонників про заборону в'їзду і написав: "Все в порядку, дуже ввічливо, ніяких загроз і т.п. Просто закрили в'їзд на 5 років як персоні, що загрожує безпеці України. Зі мною все в порядку, все було цілком ввічливо і коректно..."

Примаков - онук нині покійного колишнього прем'єр-міністра РФ Євгена Примакова й автор програми "Міжнародний огляд" на телеканалі "Росія 24".

26 червня в Києві стартувала експертна конференція ОБСЄ з питань свободи преси та ЗМІ в Україні.

Євген Кізілов, УП

Теми: РосіязаборонаЗМІмедіа
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